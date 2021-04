Governo | Cuperlo | ' gravi e irresponsabili attacchi a Speranza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Trovoe sbagliate le critiche che ancora in queste ore la destra rinnova nei confronti del ministro della Salute Roberto, perché lì c'è un lavoro enorme che si sta compiendo e che è stato compiuto. Ed è grave che questiarrivino da chi oggi condivide la stessa responsabilità dentro la maggioranza di”. Così il presidente della Fondazione Costituente del Pd Gianni, nel corso del suo intervento a Radio Immagina. “Siamo in un'emergenza sanitaria - aggiunge- non ne siamo ancora usciti e credo che nel pieno di un'emergenza sanitaria non si dovrebbero sgonfiare le gomme dell'ambulanza come sta facendo la destra”.