Gioco pericoloso su Speranza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Direbbe il poeta: s’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. Prima del consiglio dei ministri, l’incontro: Enrico Letta e Roberto Speranza si vedono, per mostrare piena sintonia sull’analisi della situazione, aperture, chiusure, campagna vaccinale, insomma per sottolineare come il ministro della Salute abbia il pieno sostegno del Pd. Al consiglio dei ministri, alla fine del giro di tavolo, in cui in verità i ministri della Lega non hanno portato “dentro” quella tensione alimentata da Matteo Salvini “fuori” in questi giorni, prima Andrea Orlando poi Stefano Patuanelli, con grande fermezza, mettono a verbale che “Speranza ha il nostro pieno sostegno” e che “le scelte compiute in materia di aperture e chiusure non sono di un singolo, ma sono state tutte condivise”. Il messaggio è chiaro: se il tentativo di Salvini, neanche ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Direbbe il poeta: s’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. Prima del consiglio dei ministri, l’incontro: Enrico Letta e Robertosi vedono, per mostrare piena sintonia sull’analisi della situazione, aperture, chiusure, campagna vaccinale, insomma per sottolineare come il ministro della Salute abbia il pieno sostegno del Pd. Al consiglio dei ministri, alla fine del giro di tavolo, in cui in verità i ministri della Lega non hanno portato “dentro” quella tensione alimentata da Matteo Salvini “fuori” in questi giorni, prima Andrea Orlando poi Stefano Patuanelli, con grande fermezza, mettono a verbale che “ha il nostro pieno sostegno” e che “le scelte compiute in materia di aperture e chiusure non sono di un singolo, ma sono state tutte condivise”. Il messaggio è chiaro: se il tentativo di Salvini, neanche ...

