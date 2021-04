Fognini-Thompson in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Fabioaffronta Jordanal secondo turno deldi. Il ligure vuole spingersi più in là possibile per evitare di perdere troppi punti rispetto all’edizione di due anni fa, che lo portò al successo in finale contro Lajovic. Quest’anno, al debutto, ha sconfitto in due set il serbo Kecmanovic. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile disarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere ...