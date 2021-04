Don Riccardo: "Per Laura lascio la tonaca: con lei ancora neanche un'uscita da fidanzati" (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Per Laura rinuncio alla tonaca. Ho sperato che trovasse un fidanzato, ma ogni giorno che passava stavo sempre più male. Ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E non potevo continuare perciò a tenere questa cosa dentro di me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza”. Si racconta così, sulle pagine del Corriere della Sera, Don Riccardo Ceccobelli, ex parroco dell’Unità pastorale di San Felice di Massa Martana che ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore. Don Ceccobelli, racconta il Corriere, ha l’occhio sinistro bendato per quanto ha pianto in queste ultime tre notti, da quando la notizia della sua decisione è diventata ufficiale. A chi gli domanda quando abbia scoperto di essere innamorato di Laura, 26enne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Perrinuncio alla. Ho sperato che trovasse un fidanzato, ma ogni giorno che passava stavo sempre più male. Ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E non potevo continuare perciò a tenere questa cosa dentro di me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza”. Si racconta così, sulle pagine del Corriere della Sera, DonCeccobelli, ex parroco dell’Unità pastorale di San Felice di Massa Martana che ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore. Don Ceccobelli, racconta il Corriere, ha l’occhio sinistro bendato per quanto ha pianto in queste ultime tre notti, da quando la notizia della sua decisione è diventata ufficiale. A chi gli domanda quando abbia scoperto di essere innamorato di, 26enne ...

