Advertising

ottopagine : Tragedia al Moscati: stroncato dal covid 47enne di Solofra #Solofra - irpiniatimes1 : Il covid-19 si porta via un 47enne di Solofra - anteprima24 : ** COVID, 47enne di Solofra muore al Moscati ** - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Situazione Covid: 18 positivi nel Piceno, deceduto un 47enne di San Benedetto del Tronto - FarodiRoma : Situazione Covid: 18 positivi nel Piceno, deceduto un 47enne di San Benedetto del Tronto -

Ultime Notizie dalla rete : COVID 47enne

...di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale etneo nei confronti del... "Intervenire subito al cimitero di San Giovanni Montebello" ? Giarre, 35enne positivo al- ...... anche nell'ultimo fine settimana si sono riscontrate violazioni alle norme anti -a ... Undi Lecce in giro per la città, a suo dire per una visita medica - giustificazione ritenuta poco ...Aveva solo 47 anni l’ultima vittima del Covid-19 deceduta al Moscati di Avellino. L’uomo, residente a Solofra, è deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati. Ri ...È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 47 anni residente a Solofra (Av), ricoverato dal 14 marzo e in terapia intensiva dal 5 aprile.