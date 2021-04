Conferenza stampa Karsdorp: «L’Ajax vorrà pressarci ma vogliamo passare» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rick Karsdorp, terzino della Roma, parla in vista della gara contro L’Ajax in Europa League: le sue dichiarazioni Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato in vista della gara contro L’Ajax in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di ritorno. AJAX – «L’Ajax è una squadra che vorrà pressarci, vuole giocare con la palla e mi aspetto una pressione alta e tanto possesso palla. Sarà un match interessante». AJAX FEYENOORD – «La rivalità tra Ajax e Feyenoord è molto sentita, come Roma-Lazio, ma ora sono un giocatore della Roma. Mi aspetto una bella partita, come quella dell’andata. vogliamo passare il turno». EUROPEO – «Negli ultimi tre anni non ho giocato molto, ora sto tornando sui miei livelli. Questa domanda ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rick, terzino della Roma, parla in vista della gara controin Europa League: le sue dichiarazioni Rick, terzino della Roma, ha parlato in vista della gara controin Europa League. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di ritorno. AJAX – «è una squadra che, vuole giocare con la palla e mi aspetto una pressione alta e tanto possesso palla. Sarà un match interessante». AJAX FEYENOORD – «La rivalità tra Ajax e Feyenoord è molto sentita, come Roma-Lazio, ma ora sono un giocatore della Roma. Mi aspetto una bella partita, come quella dell’andata.il turno». EUROPEO – «Negli ultimi tre anni non ho giocato molto, ora sto tornando sui miei livelli. Questa domanda ...

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Rick Karsdorp in vista di #RomaAjax - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - sololaromait : ?? #Karsdorp in conferenza stampa: “L’#Ajax è una squadra che vuole avere la palla, mi aspetto una pressione alta da… - Fra7russo : RT @GiacoMala: ??????BREAKING NEWS ?? ?? ?? DOMANI MATTINA CI SARÀ LA CONFERENZA STAMPA PIÙ IMPORTANTE DI TUTTO IL NOSTRO PERCORSO. @ToBe_srl… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Ritorno ai corpi e alle voci: le Biennali Danza, Musica e Teatro Un ritorno del vivo, un ritorno ai corpi e alle voci. I festival di Danza, Musica e Teatro della Biennale di Venezia sono stati presentati in una conferenza stampa digitale e, dopo l'edizione emergenziale del 2020, anno nel quale comunque si sono tenuti, oggi rappresentano ancora di più momenti per riflettere sul modo in cui vivere e superare ...

Roma, Karsdorp: 'Stimolante ritrovare una squadra olandese. Europeo? Non ci penso' Commenta per primo Alla vigilia di Roma - Ajax Rick Karsdorp interviene insieme a Paulo Fonseca in conferenza stampa per presentare la partita contro gli uomini di ten Hag. Che Ajax ti aspetti? Vorranno pressarci e tenere la palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni, sarà una partita ...

Conferenza stampa governo, il 21 aprile non ci saranno allentamenti delle misure. Forse il 28 | +31mag.nl COMA_COSE: Con “Nostralgia” torniamo nel passato per evadere dalla quotidianità Fausto Zanardelli e Franesca Mesiano, in arte Fausto Lama e California Coma, ci hanno raccontato in conferenza stampa la loro nuova fatica. Fausto e Francesca hanno raccontato il loro nuovo “figlio” ...

Fonseca: “Roma-Ajax partita più importante della stagione” Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro l'Ajax. Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.

Un ritorno del vivo, un ritorno ai corpi e alle voci. I festival di Danza, Musica e Teatro della Biennale di Venezia sono stati presentati in unadigitale e, dopo l'edizione emergenziale del 2020, anno nel quale comunque si sono tenuti, oggi rappresentano ancora di più momenti per riflettere sul modo in cui vivere e superare ...Commenta per primo Alla vigilia di Roma - Ajax Rick Karsdorp interviene insieme a Paulo Fonseca inper presentare la partita contro gli uomini di ten Hag. Che Ajax ti aspetti? Vorranno pressarci e tenere la palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni, sarà una partita ...Fausto Zanardelli e Franesca Mesiano, in arte Fausto Lama e California Coma, ci hanno raccontato in conferenza stampa la loro nuova fatica. Fausto e Francesca hanno raccontato il loro nuovo “figlio” ...Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League contro l'Ajax. Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.