Andrea Iannone ritrova l’amore: ecco con chi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si tratta di una modella amica di Francesca Sofia Novello Novità importanti, almeno per quanto riguarda la vita privata per il pilota Andrea Iannone. Archiviate ormai da tempo le love story con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis, dopo una serie di flirt mai confermati (su tutti quello, più volte smentito con Cristina Buccino) l’abruzzese avrebbe trovato un po’ di stabilità. Come spiega il settimanale “Chi” e come in maniera implicita conferma lo stesso Iannone la ragazza che gli ha fatto perdere la testa si chiama Carmen Victoria Rodriguez. Su Instagram sono apparsi dei tag nelle storie, ricambiati poi dalla ragazza, in cui il pilota dice alla venezuelana di sentire la sua mancanza. La Rodriguez è una modella venezuelana ed è anche amica anche di Francesca Sofia Novello, la compagna dell’altro pilota italiano Valentino Rossi. Una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si tratta di una modella amica di Francesca Sofia Novello Novità importanti, almeno per quanto riguarda la vita privata per il pilota. Archiviate ormai da tempo le love story con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis, dopo una serie di flirt mai confermati (su tutti quello, più volte smentito con Cristina Buccino) l’abruzzese avrebbe trovato un po’ di stabilità. Come spiega il settimanale “Chi” e come in maniera implicita conferma lo stessola ragazza che gli ha fatto perdere la testa si chiama Carmen Victoria Rodriguez. Su Instagram sono apparsi dei tag nelle storie, ricambiati poi dalla ragazza, in cui il pilota dice alla venezuelana di sentire la sua mancanza. La Rodriguez è una modella venezuelana ed è anche amica anche di Francesca Sofia Novello, la compagna dell’altro pilota italiano Valentino Rossi. Una ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Andrea Iannone ha trovato l'amore nel mondo della MotoGP: ecco chi è la fortunata (FOTO) #andreaiannone - zazoomblog : Andrea Iannone nuovo amore per il pilota di MotoGP? - #Andrea #Iannone #nuovo #amore #pilota - IsaeChia : #AndreaIannone, nuovo amore per il pilota di MotoGP? - Novella_2000 : Dopo Andrea Iannone Soleil avvistata con un altro ex di Belen? (FOTO) - lattuga99 : RT @GiusCandela: Canale 5 punta forte su Pio e Amedeo, ecco gli ospiti della prima puntata di #felicissimasera: Maria De Filippi, Francesco… -