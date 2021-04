Afghanistan addio La guerra più lunga degli Usa | il ventennio inutile

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) 11 settembre 2021. La data è cerchiata in rosso sui calendari di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Turchia. Dicitura: ritiro dall’. Il presidente Usa Joe Biden ha deciso e gli alleati occidentali non intendono restare un giorno in più rispetto agli americani. L’annuncio mette una data di scadenza allapiùd’America: vent’anni in cui hanno perso la vita oltre 2.400 soldati americani e decine di migliaia di civili afghani. Un, come sentenzia uno speciale del New York Times che mette in fila numeri e insuccessi di unache (forse) sta per finire, ma che lascia il Paese in un mare di guai. Gli alleati della Nato “insieme sono andati in, insieme hanno adattato la loro presenza sul campo e ...