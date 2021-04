Uomini e donne: anticipazioni oggi 13 aprile. I dubbi di Samantha Curcio (Di martedì 13 aprile 2021) Che cosa riserverà la nuova puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 13 aprile 2021? Chi si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con spasimanti, corteggiatori o corteggiatrici o con new entry nel programma di Maria De Filippi? Spazio alla tronista Samantha Curcio, che deve affrontare grossi dubbi. Per Gemma e Luca nuove e vecchie conoscenze. A Uomini e donne dovrebbe essere il Trono classico a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Che cosa riserverà la nuova puntata didi, martedì 132021? Chi si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con spasimanti, corteggiatori o corteggiatrici o con new entry nel programma di Maria De Filippi? Spazio alla tronista, che deve affrontare grossi. Per Gemma e Luca nuove e vecchie conoscenze. Adovrebbe essere il Trono classico a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - WebANTV : @CatzBel @Ely30666525 @DomaniGiornale @giammei @KelleddaMurgia Si dovrebbero vedere le foto degli uomini e delle do… - crekerina : ???? #Sport e divario di genere ?? Combattere per la #parità significa anche riconoscere le sostanziali differenze tr… -