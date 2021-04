Università: Anelli (Cattolica), 'agli studenti dobbiamo risposte, onorare nostro passato' (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Gli studenti, che non appena è loro consentito tornano a popolare i chiostri, ci assegnano tacitamente ma chiaramente un compito: fare in modo che l'Università, pur impadronitasi delle tecnologie, rimanga anche in futuro un luogo, nel quale le persone si incontrano e crescono insieme. A loro, e ai ragazzi che oggi stanno vivendo la scuola tra le pareti domestiche e che presto varcheranno le porte delle Università, dobbiamo risposte". Così il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, nella sua relazione per l'inaugurazione del centesimo anno accademico dell'Università. "onorare il nostro passato non si esaurisce nel celebrarlo o nel rispettare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "Gli, che non appena è loro consentito tornano a popolare i chiostri, ci assegnano tacitamente ma chiaramente un compito: fare in modo che l', pur impadronitasi delle tecnologie, rimanga anche in futuro un luogo, nel quale le persone si incontrano e crescono insieme. A loro, e ai ragazzi che oggi stanno vivendo la scuola tra le pareti domestiche e che presto varcheranno le porte delle". Così il rettore dell', Franco, nella sua relazione per l'inaugurazione del centesimo anno accademico dell'. "ilnon si esaurisce nel celebrarlo o nel rispettare le ...

Advertising

TV7Benevento : Università: Anelli (Cattolica), 'agli studenti dobbiamo risposte, onorare nostro passato'... - NelloBologna : RT @vitaepensiero: 'Siamo in aula deserta ma non siamo soli... c'è l'affetto di chi ci segue a distanza, c'è la memoria di chi ha costruit… - mariapaolanegri : RT @vitaepensiero: 'Siamo in aula deserta ma non siamo soli... c'è l'affetto di chi ci segue a distanza, c'è la memoria di chi ha costruit… - fraberlu : Prof. Franco Anelli, Rettore @Unicatt: 'Il valore sociale di una università si misura dalla qualità delle persone c… - vitaepensiero : 'Siamo in aula deserta ma non siamo soli... c'è l'affetto di chi ci segue a distanza, c'è la memoria di chi ha cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Anelli Milano, la Cattolica compie 100 anni "Università salda nei propri valori" ...Franco Anelli nel discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nel centenario dell'ateneo : "L'ateneo ha vissuto il rinnovamento del Concilio Vaticano II e la trasformazione delle università ...

Omelia dell'Arcivescovo Delpini per l'inaugurazione dell'anno accademico ...dal Palazzo del Quirinale) e il Rettore Franco Anelli, oltre allo stesso monsignor Delpini, in qualità di Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Università ...

Giornata mondiale del riciclo, la pandemia non frena la filiera italiana latinaoggi.eu ...Franconel discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nel centenario dell'ateneo : "L'ateneo ha vissuto il rinnovamento del Concilio Vaticano II e la trasformazione delle......dal Palazzo del Quirinale) e il Rettore Franco, oltre allo stesso monsignor Delpini, in qualità di Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'...