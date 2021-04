UFFICIALE – Via libera alla sala VAR centralizzata (Di martedì 13 aprile 2021) Attraverso una nota UFFICIALE, la Lega Serie A, ha comunicato l’approvazione della sala VAR centralizzata. La sala VAR centralizzata è stata fortemente voluta dal presidente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 aprile 2021) Attraverso una nota, la Lega Serie A, ha comunicato l’approvazione dellaVAR. LaVARè stata fortemente voluta dal presidente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Lega A, via libera alla nuova sala VAR centralizzata: la nota ufficiale #SerieATIM - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Lega Serie A, la nota integrale dopo l'Assemblea: via libera ufficiale alla nuova sala VAR centralizzata - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Lega #SerieA, via libera UFFICIALE alla nuova sala #VAR centralizzata - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Lega #SerieA, via libera UFFICIALE alla nuova sala #VAR centralizzata - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Lega #SerieA, via libera UFFICIALE alla nuova sala #VAR centralizzata -