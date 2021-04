“Torniamo insieme”. Asia Argento e Morgan, è lei a parlare. Con una spiegazione che nessuno si aspettava (Di martedì 13 aprile 2021) Lontano dagli occhi aguzzi dei clamori mediatici da social mainstream, Morgan e Asia Argento si sono lasciati andare in un botta e risposta che, nonostante l’amplificazione minore del neonato Clubhouse, sta già dando adito agli squali del gossip di compiere il proprio lavoro. Il rapporto tra il frontman dei Bluvertigo e l’attrice è sempre stato burrascoso e altalenante, senza mai smettere di far trapelare una passione intrinseca che è rimasta evidentemente costante nel tempo. Un rapporto che ben si ascrive in quel concetto di Odi et amo portato in auge da Catullo in tempi non sospetti. “Ma perché ci siamo lasciati?”. Sognano i fan di Asia Argento e Morgan E proprio su Clubhouse, senza travisazioni dettate dalle strutture asettiche dei testi scritti dei social, le voci ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 aprile 2021) Lontano dagli occhi aguzzi dei clamori mediatici da social mainstream,si sono lasciati andare in un botta e risposta che, nonostante l’amplificazione minore del neonato Clubhouse, sta già dando adito agli squali del gossip di compiere il proprio lavoro. Il rapporto tra il frontman dei Bluvertigo e l’attrice è sempre stato burrascoso e altalenante, senza mai smettere di far trapelare una passione intrinseca che è rimasta evidentemente costante nel tempo. Un rapporto che ben si ascrive in quel concetto di Odi et amo portato in auge da Catullo in tempi non sospetti. “Ma perché ci siamo lasciati?”. Sognano i fan diE proprio su Clubhouse, senza travisazioni dettate dalle strutture asettiche dei testi scritti dei social, le voci ...

