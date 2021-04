Stati Uniti, sparatoria in un liceo del Tennessee: studente apre il fuoco sulla polizia. Ucciso il ragazzo, ferito un agente (Di martedì 13 aprile 2021) Uno studente di una scuola superiore nel Tennessee ha aperto il fuoco contro gli agenti ed è stato Ucciso dalla polizia. Il direttore del Tennessee Bureau of Investigation David B. Rausch ha riferito in conferenza stampa che la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo armato nella scuola, la Austin-East Magnet High School di Knoxville. Gli agenti hanno trovato lo studente in un bagno e gli hanno ordinato di uscire ma lui non ha obbedito e ha aperto il fuoco contro la polizia che gli ha sparato uccidendolo. Lo studente è morto nella scuola mentre un agente è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Unodi una scuola superiore nelha aperto ilcontro gli agenti ed è statodalla. Il direttore delBureau of Investigation David B. Rausch ha riin conferenza stampa che laè intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo armato nella scuola, la Austin-East Magnet High School di Knoxville. Gli agenti hanno trovato loin un bagno e gli hanno ordinato di uscire ma lui non ha obbedito e ha aperto ilcontro lache gli ha sparato uccidendolo. Loè morto nella scuola mentre unè rimastoed è stato portato in ospedale. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Fukushima, è ufficiale: l'acqua contaminata sarà versata nell'Oceano "Gli Stati Uniti sono consapevoli che il governo giapponese ha esaminato diverse opzioni relative alla gestione dell'acqua contaminata, sempre con la massima trasparenza e in conformità agli ...

Ora è allarme variante inglese tra i giovani. I medici: 'Risulta più appiccicosa' Quella che prima era una misteriosa e rilevata per la prima volta nel Regno Unito è ora il ceppo di dominante negli Stati Uniti. E a differenza del ceppo originale del nuovo coronavirus, il ceppo B.1.1.7 è più contagioso e sta colpendo i giovani in modo particolarmente duro. ' I casi e i ricoveri al pronto soccorso ...

I quattro possibili scenari del complicato rapporto tra Stati Uniti e Cina Linkiesta.it Vodafone: collabora con Ericsson per rete 5G standalone, si inizia dalla Germania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Ericsson, Vodafone, Oppo e Qualcomm uniscono le forze per implementare una ... di telefonia mobile si riduce di quasi il 20 per cento. "Stiamo aprendo ...

Hollywood: il Pacific's Theatre Cinerama apparso nel film di Tarantino chiude i battenti Il cinema era una delle scenografie naturali dell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood.

