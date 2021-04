Si fida di Google Maps ma sbaglia matrimonio. Un uomo ha quasi sposato un’altra donna (Di martedì 13 aprile 2021) La troppa fiducia in Google Maps gli ha fatto quasi sposare la donna sbagliata. Tutto è accaduto in una piccola città sull’isola di Giava, in Indonesia, lo scorso 4 aprile, ovvero la domenica di Pasqua. Lo sposo e gli invitati al matrimonio erano diretti al villaggio di Losari, nel distretto di Pakis, nel centro dell’isola di Giava. Tuttavia, a causa di un errore con Maps, sono tutti finiti nel vicino villaggio di Jengkol. LEGGI ANCHE => Fiori d’arancio al GF Vip: la proposta di matrimonio in diretta TV Per una straordinaria coincidenza, anche lì si stava svolgendo un matrimonio. Maria Ulfa doveva convolare a nozze con Burhan Sidqi, ma a quanto pare il suo sposo si trovava in ritardo perchè “stavano cercando un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) La troppa fiducia ingli ha fattosposare lata. Tutto è accaduto in una piccola città sull’isola di Giava, in Indonesia, lo scorso 4 aprile, ovvero la domenica di Pasqua. Lo sposo e gli invitati alerano diretti al villaggio di Losari, nel distretto di Pakis, nel centro dell’isola di Giava. Tuttavia, a causa di un errore con, sono tutti finiti nel vicino villaggio di Jengkol. LEGGI ANCHE => Fiori d’arancio al GF Vip: la proposta diin diretta TV Per una straordinaria coincidenza, anche lì si stava svolgendo un. Maria Ulfa doveva convolare a nozze con Burhan Sidqi, ma a quanto pare il suo sposo si trovava in ritardo perchè “stavano cercando un ...

Advertising

AdrianaMarello : Questo per isperienza è provato, che chi non si fida mai sarà ingannato. Cruciverba autodefinito — Completamente gr… - Luciano06815942 : RT @principesso2: @lameduck1960 Poi, gli stessi: 'La gente non si fida dei medici e si cura con Google!' - regynadeserto : RT @principesso2: @lameduck1960 Poi, gli stessi: 'La gente non si fida dei medici e si cura con Google!' - principesso2 : @lameduck1960 Poi, gli stessi: 'La gente non si fida dei medici e si cura con Google!' -

Ultime Notizie dalla rete : fida Google "Le carni di Pasqua": incontro con la RistoMacelleria Rosso 27 ...carni di Pasqua" è stato il titolo dell'incontro su Google Meet, con ospite Claudio Limberti, titolare della RistoMacelleria Rosso 27 di Vercelli, presidente provinciale e consigliere nazionale Fida ...

LEONARDO fiction, anticipazioni seconda puntata di martedì 30 marzo ... giovane duca di Milano e anima tormentata, ma si fida anche di una persona in cui nessuno ... Leonardo dovrà lottare contro il tempo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google ...

Si fida di Google Maps ma sbaglia matrimonio. Un uomo ha quasi sposato un’altra donna Periodico Italiano Recensione Yale Linus Smart Lock: chiude e apre la casa con Homekit, Alexa e Google Regolare gli accessi, aumentare la sicurezza della casa, controllarne la chiusura sia in loco che a distanza: con Yale Linus Smart Lock è possibile anche l'integrazione con Homekit. Lo abbiamo install ...

Analog at Hutton Hotel, Nashville Incomincerò quindi con il raccontare l’attesa nel locale, la vibrante trepidazione che si percepiva nell’aria. È una serata dalle grandi attese: si tratta del primo concerto di Julien da molto tempo e ...

...carni di Pasqua" è stato il titolo dell'incontro suMeet, con ospite Claudio Limberti, titolare della RistoMacelleria Rosso 27 di Vercelli, presidente provinciale e consigliere nazionale...... giovane duca di Milano e anima tormentata, ma sianche di una persona in cui nessuno ... Leonardo dovrà lottare contro il tempo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su...Regolare gli accessi, aumentare la sicurezza della casa, controllarne la chiusura sia in loco che a distanza: con Yale Linus Smart Lock è possibile anche l'integrazione con Homekit. Lo abbiamo install ...Incomincerò quindi con il raccontare l’attesa nel locale, la vibrante trepidazione che si percepiva nell’aria. È una serata dalle grandi attese: si tratta del primo concerto di Julien da molto tempo e ...