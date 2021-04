Ristoratori prima in Comune e poi in piazza a Roma (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis Giornata piena per i Ristoratori salernitani. Una delegazione dell’Aisp ha preso parte nella mattinata di ieri ad un incontro in Comune con il sindaco Vincenzo?Napoli e l’assessore Dario?Loffredo. Nel corso dell’incontro, richiesto proprio dai componenti dell’Aisp, che come hanno scritto in una nota presentata proprio al sindaco e all’assessore non si “sentono assolutamente tutelati da gran parte delle associazioni di categoria nazionali esistenti, quali Confcommercio, Confesercenti ed oltre, hanno presentato diversi punti. “E’ stato per noi un piacere ed anche un dovere ascoltare le esigenze di tutti – ha detto al termine dell’incontro l’assessore Dario?Loffredo – Venerdì scorso abbiamo incontrato le associazioni di categoria, oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) i delegati dell’Aisp, domani (oggi per chi legge, n.d.r.) incontreremo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis Giornata piena per isalernitani. Una delegazione dell’Aisp ha preso parte nella mattinata di ieri ad un incontro incon il sindaco Vincenzo?Napoli e l’assessore Dario?Loffredo. Nel corso dell’incontro, richiesto proprio dai componenti dell’Aisp, che come hanno scritto in una nota presentata proprio al sindaco e all’assessore non si “sentono assolutamente tutelati da gran parte delle associazioni di categoria nazionali esistenti, quali Confcommercio, Confesercenti ed oltre, hanno presentato diversi punti. “E’ stato per noi un piacere ed anche un dovere ascoltare le esigenze di tutti – ha detto al termine dell’incontro l’assessore Dario?Loffredo – Venerdì scorso abbiamo incontrato le associazioni di categoria, oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) i delegati dell’Aisp, domani (oggi per chi legge, n.d.r.) incontreremo ...

