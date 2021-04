Ristoranti e alberghi, nel biennio 2020-2021 perdite di fatturato per 38,5 miliardi (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel biennio 2020-2021, il fatturato delle oltre 74 mila società di capitali del settore Ristoranti e alberghi subirebbe un taglio di 38,5 miliardi di euro, pari a circa la metà dell’intero settore. In particolare, il settore dell’alloggio registra una perdita complessiva di 17,5 miliardi di euro, mentre quello della ristorazione realizzerebbe una perdita di 21 miliardi di euro. È quanto emerge dal nuovo Focus settoriale dell’Osservatorio della Federazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) sui bilanci delle Srl 2019, dedicato alle Srl del settore Ristoranti e alberghi. Nel 2021 il fatturato complessivo delle società di capitali è previsto ridursi del 35% ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel, ildelle oltre 74 mila società di capitali del settoresubirebbe un taglio di 38,5di euro, pari a circa la metà dell’intero settore. In particolare, il settore dell’alloggio registra una perdita complessiva di 17,5di euro, mentre quello della ristorazione realizzerebbe una perdita di 21di euro. È quanto emerge dal nuovo Focus settoriale dell’Osservatorio della Federazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) sui bilanci delle Srl 2019, dedicato alle Srl del settore. Nelilcomplessivo delle società di capitali è previsto ridursi del 35% ...

