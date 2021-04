Riaperture a maggio | sì di Speranza | ' Ma verificheremo i dati' A giugno la ' green card' per i vaccinati

Advertising

TgLa7 : #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture - rubio_chef : “Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche”. @msgelmini dixit. Regà, dateve na ricca grattata a pelle - Agenzia_Ansa : 'La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri'. Così il… - LuigiBevilacq17 : RT @TgLa7: #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture - AlfiereROSSO : RT @rubio_chef: “Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche”. @msgelmini dixit. Regà, dateve na ricca grattata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture maggio

Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta , il ministro della Salute Roberto Speranza apre alle, bacchetta le Regioni sulle fasce di età delle vaccinazioni e annuncia anche la 'green card' per giugno. 'Io credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riapertura per ...Regioni in pressing sul governo per le: 'Sì ai ristoranti all'aperto a cena'. Ma non solo, perché la bozza presentata dalla ...sia sicuramente lecito aspettarsi delle riapertura perma ...Le prime riaperture, con il decreto che scade il 30 aprile, avverranno non prima di maggio. Su questo punto, il ministro Speranza sembra avere le idee chiare. "Abbiamo bisogno di essere prudenti - ha ...Un coordinamento di 5 regioni e guidato dal Veneto sta elaborando in queste ore il documento da presentare alla Conferenza di giovedì. Gelmini: "Prime riaperture i primi giorni di maggio" ...