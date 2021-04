Protesta dei ristoratori | Cirielli | «In piazza scenari venezuelani | Draghi ascolti la loro disperazione»

(Di martedì 13 aprile 2021) Quelli che si sono visti nelle piazze sono «», che hanno l’effetto di «provocare» e non evitare gli incidenti. Il deputato e coordinatore della direzione nazionale di FdI, Edmondo, interviene sul caso dei disordini alle manifestazioni didelle categorie messe in ginocchio della pandemia, fra le quali quella dei. E chiarisce: «Io sono stato e sarò sempre dalla parte delle Forze dell’ordine: le violenze non sono mai giustificabili e vanno condannate in ogni occasione. Ma, allo stesso modo, è vergognoso che il governovoglia impedire lo svolgimento di legittime manifestazioni democratiche e poi usare la forza per scioglierle». «Inc’erano madri e padri di famiglia» «Abbiamo assistito a...

