L’aumento di stipendio all’Italsider e con Bollesan la Partenope Rugby vinse il secondo scudetto

La storia è cominciata così. Marco Bollesan, ragazzone di Chioggia, muscoli e aggressività, lavorava come caporeparto all'Italsider genovese di Cornigliano dopo essere stato garzone di un fruttivendolo. Erano gli anni Sessanta. Il Rugby era stato, a diciotto anni, lo sfogo della sua esuberanza che, da ragazzo, aveva sfoggiato nei caruggi dell'angiporto di Genova. Scazzottate memorabili. "Roba da cinema" raccontò un giorno. Figlio di un venditore di macchine per ingranaggi, il Rugby e l'Italsider erano la sua vita. Lo sport il campo di lotta e sofferenza per la sua indole di guerriero. Era stato canottiere a Sabaudia durante il servizio militare. Era stato giocatore di pallanuoto nel Sori. Rugbista nel Cus Genova mentre lavorava a Cornigliano. A metà degli anni Sessanta, a Napoli eravamo dei polisportivi, non c'era solo ...

