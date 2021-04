Advertising

sportli26181512 : La Cremonese frena la corsa dell'Empoli: Terranova e Ciofani riprendono Mancuso: La Cremonese frena la corsa dell'E… - Gazzetta_it : La #Cremonese frena la corsa dell'#Empoli: 2-2, Terranova e Ciofani riprendono Mancuso #SerieB #CREEMP - tuttomonza : L'Empoli frena a Cremona nel recupero della 31esima giornata, coi grigiorossi è 2-2 #Empoli #Cremonese #SerieB… - infoitsport : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Vince il Lecce, frena ancora il Monza. In coda vincono Ascoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese frena

La Gazzetta dello Sport

È stato così contro gli emiliani, che hanno rischiato di pareggiare nel secondo tempo, è stato così anche allo Zini, ma oggi laha pareggiato per davvero. Il vantaggio sulla Salernitana ...di Claudio Franceschini)EMPOLI (RISULTATO 0 - 0): SI GIOCA Tutto è pronto adesso per cedere la parola al campo perEmpoli , che avrà inizio a minuti allo stadio Zini. Le ...Cremonese e Empoli hanno da poco cessato le ostilità allo Stadio Zini di Cremona per il recupero della trentunesima di Serie B. QUI tutte le info.Serie B, Cremonese-Empoli 2-2: è da poco finito il recupero della 31a giornata del campionato cadetto. Mancosu dei toscani ha ...