I genitori di Mauro Romani pronti a partire per Dubai: sperano nel test del dna dello sceicco (Di martedì 13 aprile 2021) E’ una storia da film quella che la famiglia di Mauro Romano, scomparsi il 21 giugno del 1977 da Racale stanno vivendo. Aveva solo 7 anni il piccolo Mauro all’epoca e per molto tempo i suoi genitori non hanno saputo nulla di quello che era accaduto quel maledetto giorno d’estate in un pomeriggio di caldo salentino. A distanza di tanto tempo la mamma e il papà di Mauro Romano hanno una pista che porta dritta a Dubai. Il piccolo infatti pare sia stato rapito e forse rivenduto. Ma il finale di questa vicenda è clamoroso perchè Mauro potrebbe esser stato ceduto o venduto a una ricca famiglia araba. Non ha dubbi mamma Bianca, continua a pensare che quello nelle foto sui giornali di gossip sia suo figlio. Per Bianca e suo marito Mauro si trova a Dubai, sta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) E’ una storia da film quella che la famiglia diRomano, scomparsi il 21 giugno del 1977 da Racale stanno vivendo. Aveva solo 7 anni il piccoloall’epoca e per molto tempo i suoinon hanno saputo nulla di quello che era accaduto quel maledetto giorno d’estate in un pomeriggio di caldo salentino. A distanza di tanto tempo la mamma e il papà diRomano hanno una pista che porta dritta a. Il piccolo infatti pare sia stato rapito e forse rivenduto. Ma il finale di questa vicenda è clamoroso perchèpotrebbe esser stato ceduto o venduto a una ricca famiglia araba. Non ha dubbi mamma Bianca, continua a pensare che quello nelle foto sui giornali di gossip sia suo figlio. Per Bianca e suo maritosi trova a, sta ...

