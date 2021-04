I centristi e la battaglia per il proporzionale La versione di Bonanni

(Di martedì 13 aprile 2021) C’è grande effervescenza nell’area culturale centrista, centinaia e più soggetti politici ed associazioni della pre-politica hanno iniziato da un po’ di tempo a questa parte ad intensificare il tentativo di promuoversi a soggetti capaci di stare nell’agone politico quasi tutti protesi verso l’attesa di sviluppi nuovi per cogliere l’attimo ed inserirsi nel gioco. Questo fenomeno lo abbiamo già conosciuto abbondantemente nel corso di quest’ultimo quarto di secolo di sostanziale bipolarismo, sostenuto da leggi elettorali a sistema maggioritario che hanno generato populismo, deresponsabilizzato eletti ed elettori, rovinato l’economia, accresciuto abnormemente il debito pubblico. Insomma idi ogni provenienza culturale che si rifanno in qualche modo alla dottrina sociale cattolica, alla cultura liberale o al socialismo democratico, per sopravvivere sinora hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : centristi battaglia

La Stampa

