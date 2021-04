Giappone | approvato il rilascio di acqua radioattiva nell’oceano | proteste in tutto il paese

(Di martedì 13 aprile 2021) Il premierse Yoshihide Suga, ha annunciato che dell’verrà rilasciata. Quest’viene utilizzata per ripulire l’impianto nucleare di Fukushima a seguito del disastro avvenuto 10 anni fa. Sebbene il governose abbia assicurato che la percentuale di radioattività sia talmente ridotta da non essere nociva,ilteme in una ripercussione negativa. Disastro di FukushimasmaltitaIn questi anni l’ha svolto un ruolo fondamentale per pulire i residui di radiazioni nel luogo dell’incidente di Fukushima. Adesso sono 1000 i serbatoi che raccolgono l’contaminata. La quantità di ...

Ilhail piano per il rilascio di un milione di tonnellate di acqua contaminata dal reattore nucleare di Fukushima nell'oceano. L'acqua radioattiva sarà propriamente filtrata, lavorata ...... il 30 marzo anche il Senato hacon un voto pressoché unanime il disegno di legge sull'... dalalla Germania) non è stato causato da motivazioni economiche: queste possono certamente ...Seul, 13 apr 06:24 - (Agenzia Nova) - La Corea del Sud e Taiwan hanno ribadito la loro opposizione al piano del governo giapponese per lo scarico in mare dell'acqua contaminata stoccata a Fukushima, ...Tokyo, 13 apr 05:11 - (Agenzia Nova) - Il governo del Giappone ha autorizzato lo scarico in mare dell'acqua contaminata da isotopi radioattivi stoccata a Fukushima. L'approvazione del piano è giunta ...