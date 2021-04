Ford: la prima elettrica su base MEB sarà un SUVHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Grazie ad un accordo di collaborazione tra Ford e Volkswagen, il costruttore americano potrà utilizzare la piattaforma MEB per sviluppare un veicolo elettrico da lanciare sul mercato europeo. Questa autovettura di cui ancora non si conosce il nome, sarà costruita all’interno dello stabilimento Ford di Colonia, in Germania. Grazie ad un rapporto di Autocar, è possibile scoprire qualche dettaglio in più di questo progetto. SUV A quanto pare, è stato intercettato un primo prototipo di tale vettura (sembrerebbe in realtà un modello in scala 1:1). Sebbene l’auto appaia camuffata e coperta quasi del tutto da un telo, è possibile comunque notare alcuni particolari. Del design non si può dire molto visto che si vedono esclusivamente i cerchi e qualche dettaglio del frontale. Quello che è più interessante notare è la silhouette che traspare ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Grazie ad un accordo di collaborazione trae Volkswagen, il costruttore americano potrà utilizzare la piattaforma MEB per sviluppare un veicolo elettrico da lanciare sul mercato europeo. Questa autovettura di cui ancora non si conosce il nome,costruita all’interno dello stabilimentodi Colonia, in Germania. Grazie ad un rapporto di Autocar, è possibile scoprire qualche dettaglio in più di questo progetto. SUV A quanto pare, è stato intercettato un primo prototipo di tale vettura (sembrerebbe in realtà un modello in scala 1:1). Sebbene l’auto appaia camuffata e coperta quasi del tutto da un telo, è possibile comunque notare alcuni particolari. Del design non si può dire molto visto che si vedono esclusivamente i cerchi e qualche dettaglio del frontale. Quello che è più interessante notare è la silhouette che traspare ...

