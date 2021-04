Euro 2020, rose a 25 giocatori: lunedì la decisione, no alla vaccinazione dei calciatori (Di martedì 13 aprile 2021) Il 19 aprile la UEFA deciderà se approvare o meno l’allargamento delle rose per Euro 2020 da 23 a 25 giocatori Il 19 aprile la UEFA deciderà se approvare o meno l’allargamento delle rose per l’Europeo da 23 a 25 giocatori, ipotesi caldeggiata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini e da molti colleghi. Lo segnala Repubblica. Viene invece al momento esclusa la vaccinazione dei 600 calciatori iscritti al torneo, se non su indicazione dei rispettivi governi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il 19 aprile la UEFA deciderà se approvare o meno l’rgamento delleperda 23 a 25Il 19 aprile la UEFA deciderà se approvare o meno l’rgamento delleper l’peo da 23 a 25, ipotesi caldeggiata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini e da molti colleghi. Lo segnala Repubblica. Viene invece al momento esclusa ladei 600iscritti al torneo, se non su indicazione dei rispettivi governi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - iscaramuzzi : en passant il cardinale Parolin fa notare che la riduzione dei costi di gestione della @TerzaLoggia nel 2020 dovreb… - Eurocartsrl : Slitta al 16 giugno 2021 la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale - MUD col quale dovranno es… - iq_196 : RT @Bluefidel47: La magistratura italiana intoccabile. Risarcimento di errori giudiziari(innocenti condannati) nel 2020: 46 milioni di eur… -