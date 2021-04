Draghi spinge su riaperture, chiesti al Cts protocolli meno rigidi (Di martedì 13 aprile 2021) La protesta di ‘Io Apro’ a Roma infiamma la piazza mentre il premier Mario Draghi spinge sulle riaperture per consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Il presidente del Consiglio sa bene, come ha detto lui stesso la settimana scorsa in conferenza stampa, che i veri ristori, quelli economicamente più vantaggiosi, sono le riaperture. Che devono avvenire sì in sicurezza – la condizione sine qua non per tirare su le saracinesche – ma anche essere economicamente vantaggiose. Per questo avrebbe chiesto al Cts, al lavoro sulle regole per riaprire quando sarà possibile farlo, di lavorare su protocolli ‘meno rigidi”. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) La protesta di ‘Io Apro’ a Roma infiamma la piazza mentre il premier Mariosulleper consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Il presidente del Consiglio sa bene, come ha detto lui stesso la settimana scorsa in conferenza stampa, che i veri ristori, quelli economicamente più vantaggiosi, sono le. Che devono avvenire sì in sicurezza – la condizione sine qua non per tirare su le saracinesche – ma anche essere economicamente vantaggiose. Per questo avrebbe chiesto al Cts, al lavoro sulle regole per riaprire quando sarà possibile farlo, di lavorare su”. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, il ...

