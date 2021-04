Daniele De Rossi ricoverato per Covid. La notizia di poco fa arriva direttamente dall’ospedale (Di martedì 13 aprile 2021) Daniele De Rossi era stato ricoverato per una polmonite da Covid il 9 aprile, in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. De Rossi dal 18 marzo è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di collaboratori ed assistenti di Mancini con un contratto fino al termine dell’Europeo. Un incarico inedito che De Rossi aveva commentato con queste parole: “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità”. Le condizioni sono state costantemente monitorate: è uno dei contagiati della Nazionale azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si trova nel nosocomio della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021)Deera statoper una polmonite dail 9 aprile, in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Dedal 18 marzo è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di collaboratori ed assistenti di Mancini con un contratto fino al termine dell’Europeo. Un incarico inedito che Deaveva commentato con queste parole: “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità”. Le condizioni sono state costantemente monitorate: è uno dei contagiati della Nazionale azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si trova nel nosocomio della ...

Advertising

fanpage : Daniele #DeRossi è stato dimesso dall'ospedale - adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - OfficialASRoma : ?? Due anni dall'ultimo gol di Daniele De Rossi in giallorosso ???? #ASRoma - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Covid Roma, Daniele De Rossi dimesso dall'ospedale Spallanzani - SkyTG24 : Covid Roma, Daniele De Rossi dimesso dall'ospedale Spallanzani -