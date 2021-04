Covid | le news Oggi arrivano a Pratica di Mare 184mila dosi di Johnson&Johnson LIVE

(Di martedì 13 aprile 2021) L'arrivo del primo lotto del vaccino statunitense è previsto nel pomeriggio all'hub della Difesa. "Nella tarda serata di ieri sono state consegnate circa 175miladi vaccino Vaxzevria di AstraZeneca" ha dichiarato il Commissariato all'emergenza Figliuolo, spiegando che le due consegne fanno "parte dei 4,2 mln diche giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni, contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna"

sottolineano i principali sindacati della dirigenza medica, che rivolgono un appello a "non allentare prematuramente le restrizioni" contro Covid-19. Sul Covid battaglia lunga. Ma anche un pizzico di ottimismo. 'In questo momento, siamo a un punto critico della pandemia. La curva dei contagi sta crescendo e, per la settima settimana consecutiva, ... L'avvio del percorso di uscita della Gran Bretagna dal terzo lockdown nazionale anti Covid dopo oltre tre mesi resta confermato, sullo sfondo del calo dei contagi recente, ma comporterà inevitabilmente un ...