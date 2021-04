(Di martedì 13 aprile 2021) L’segnala 161.736 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 13.689.453 dall’dellacon 171.058 decessi, 879 in più rispetto all’ultimo bollettino. Lo riporta il Times of, dopo che ieri le autorità avevano dato notizia di un record giornaliero di 168.912 casi confermati. Nel gigante asiatico sono 12.253.697 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il virus e intanto prosegue la campagna vaccinale. Il fondo sovrano russo (Russian Direct Investment Fund, Rdif) ha annunciato che l’agenziana Drug Controller General of(Dcgi) ha autorizzato l’uso d’emergenza del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus. L’, con una popolazione di1,3 miliardi ...

Advertising

htTweets : Centre approves Russia’s #Covid19 vaccine #SputnikV - Agenzia_Ansa : #Covid, #India: oltre 170mila i morti da inizio pandemia. Nel paese asiatico da 1,38 miliardi di abitanti sono stat… - Barbara68545184 : RT @LaStampa: Covid, l’India approva l’uso di Sputnik: nel Paese i contagi hanno superato quota 13,5 milioni - fisco24_info : Covid India, oltre 170mila morti da inizio pandemia: Più di 161mila contagi nelle ultime 24 ore. Accordi per produr… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #India: oltre 170mila i morti da inizio pandemia. Nel paese asiatico da 1,38 miliardi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

Lo Sputnik V, riferisce la Bbc, è il terzo vacicno contro ilapprovato in, dopo AstraZeneca (prodotto in loco dal Serum Institute of, il più grande produttore di vaccini al mondo) e ...... l'atteso tasso di crescita a doppia cifra in Asia Pacifico, un rimbalzo nel mercato delle due ruote ina livelli pre -e i primi segnali positivi nella domanda di mercato dei veicoli ...L'India ha approvato il vaccino anti-Covid Sputnik V prodotto dall’Istituto russo Gamaleya. Lo ha reso noto G.V. Prasad, co-presidente e amministratore delegato dei Reddy's Laboratories, la casa ...I casi di Covid nel mondo superano i 136 milioni secondo i dati diffusi ... la voce «altro» comprende 3.001.130 persone. Ore 7.30 - India, record di contagi: secondo Paese più colpito del mondo ...