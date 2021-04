Covid, Draghi valuta l’effetto del rientro in classe prima di allentare le restrizioni. Ma dove sono i dati dei contagi a scuola? (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo Draghi ha voluto puntare sulla riapertura scuole e da questa si capirà se e quando si potranno riaprire altre attività economiche del Paese. Se la curva dei contagi dovesse continuare la discesa nonostante le lezioni in presenza ormai presenti nella maggior parte d'Italia, allora dal prossimo mese le restrizioni si potrebbero allentare. Tuttavia resta un dubbio: dove sono i dati dei contagi nelle scuole? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governoha voluto puntare sulla riapertura scuole e da questa si capirà se e quando si potranno riaprire altre attività economiche del Paese. Se la curva deisse continuare la discesa nonostante le lezioni in presenza ormai presenti nella maggior parte d'Italia, allora dal prossimo mese lesi potrebbero. Tuttavia resta un dubbio:deinelle scuole? L'articolo .

