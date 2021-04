Coronavirus | 476 decessi in 24 ore Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva | 242 ieri 167

(Di martedì 13 aprile 2021) Il bollettino del 13 aprile I nuovi casi diindividuati oggi in Italia sono 13.447., 12 aprile, l’aumento era stato di +9.789, mentre due giorni fa di +15.746. Stando al bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, il numero delle vittime legate al Covid-19 registrato oggi è di 476.erano stati 358. Il totale dei morti sale a 115.088. Le persone attualmente positive al virus, invece, sono 519.220. La situazione negli ospedali Nei reparti dici sono in tutto 3.526 posti letto occupati (-67 rispetto a), di cui 242 nuovi167). Nei reparti ordinari ci sono invece 26.952 pazienti ricoverati (-377). In isolamento domiciliare ci sono 488.742 ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 13/04/21 • Attualmente positivi: 519.220 • Deceduti: 115.088 (+476) • Dimessi/Guariti: 3.158.725 (… - repubblica : ?? Coronavirus, nelle ultime 24 ore 13.447 nuovi casi e 476 morti - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - riccardo_71 : RT @Corriere: Il bollettino: 13.447 nuovi casi e 476 morti. Superate le 115 mila vittime in Italia dall’inizio dell’epidemia - Italia_Notizie : Coronavirus, i dati di oggi – 13.447 casi e 476 morti: oltre 115mila vittime da inizio pandemia. Ancora giù ricover… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 476

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 358). Sono 304.990 tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.Sono invecele vittime in un giorno (ieri 358). Sono 304.990 tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 190.635. Il tasso di ...Coronavirus, più contagi ma con più test, tasso positivi ancora giù, sempre alto il numero dei decessi, si riduce la pressione sugli ospedali ...Il Bollettino odierno, martedì 13 aprile, ci mostra che su 304.990 tamponi processati, 13.447 italiani sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri erano 9.789 i contagiati (3.658 in ...