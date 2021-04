Confindustria, aggregare Bergamo e Brescia? Pasini: “Le condizioni ci sono” (Di martedì 13 aprile 2021) “Brescia e Bergamo hanno molti terreni dove si sviluppano sinergie. Con i bergamaschi ci troviamo spesso ad affrontare le stesse questioni, a partire dalle similitudini del tessuto imprenditoriale che ci caratterizza. Non a caso siamo stati nominati congiuntamente a Capitale Italiana della Cultura per il 2023. Tutto sommato, esclusa la questione calcistica (sorride, ndr), siamo cugini. Mi sono già confrontato sulla questione con Scaglia e Riva, i presidenti di Confindustria di Bergamo e di Lecco e Sondrio, e – anche se non sarò io personalmente ad impostare una eventuale aggregazione tra i nostri territori, dato che il mio mandato è in scadenza – è evidente che l’unione tra le nostre realtà costituirebbe il più grande sistema di associazione territoriale manifatturiera. Vorrei però precisare che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) “hanno molti terreni dove si sviluppano sinergie. Con i bergamaschi ci troviamo spesso ad affrontare le stesse questioni, a partire dalle similitudini del tessuto imprenditoriale che ci caratterizza. Non a caso siamo stati nominati congiuntamente a Capitale Italiana della Cultura per il 2023. Tutto sommato, esclusa la questione calcistica (sorride, ndr), siamo cugini. Migià confrontato sulla questione con Scaglia e Riva, i presidenti didie di Lecco e Sondrio, e – anche se non sarò io personalmente ad impostare una eventuale aggregazione tra i nostri territori, dato che il mio mandato è in scadenza – è evidente che l’unione tra le nostre realtà costituirebbe il più grande sistema di associazione territoriale manifatturiera. Vorrei però precisare che ...

