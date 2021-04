Ciclismo, Davide Cassani: “Nibali e Ciccone possibili protagonisti del Giro d’Italia” (Di martedì 13 aprile 2021) Nuova puntata di Buke2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Gian Luca Giardini ospita il CT della Nazionale, Davide Cassani. Una lunga chiacchierata, volta a toccare i vari e delicati temi del panorama internazionale, ma che parte dalla curiosità di sapere come nasce l’idea della figura del coordinatore della Nazionale: “L’idea è dell’ex presidente della Federazione Ciclistica italiana, Renato Di Rocco. Dal momento che ogni categoria non deve andare avanti per la propria strada, ma deve cercare di unire le forze, bisogna cercare di avere un coordinamento generale. Penso che sia la cosa migliore che sia stata pensata, ovvero mettere in comunicazione le varie specialità e categorie. E dal momento che sono CT dei professionisti, hanno ritenuto opportuno che avere questa ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Nuova puntata di Buke2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Gian Luca Giardini ospita il CT della Nazionale,. Una lunga chiacchierata, volta a toccare i vari e delicati temi del panorama internazionale, ma che parte dalla curiosità di sapere come nasce l’idea della figura del coordinatore della Nazionale: “L’idea è dell’ex presidente della Federazione Ciclistica italiana, Renato Di Rocco. Dal momento che ogni categoria non deve andare avanti per la propria strada, ma deve cercare di unire le forze, bisogna cercare di avere un coordinamento generale. Penso che sia la cosa migliore che sia stata pensata, ovvero mettere in comunicazione le varie specialità e categorie. E dal momento che sono CT dei professionisti, hanno ritenuto opportuno che avere questa ...

