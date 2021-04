Chelsea-Porto stasera in tv in chiaro? Orario | canale e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilaffronterà ilnella sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Gli inglesi hanno vinto la sfida di andata, disputata sempre nel capoluogo dell’Andalusia, imponendosi 2-0 sui lusitani grazie alle reti di Mount e Chilwell e ipotecando, di fatto, il passaggio alle semifinali. Alservirà infatti un successo con 3 goal di scarto per qualificarsi, o una vittoria con lo stesso risultato del match di andata per portare il confronto ai tempi supplementari. L’incontro, in programma martedì 13 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go. Non sarà prevista anche la trasmissione in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.