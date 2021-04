Calcio: Al-Khelaifi, ‘futuro Neymar? Anno prossimo e per molto tempo sarà al Psg’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parigi, 13 apr. (Adnkronos) – “Il futuro di Neymar è al Psg? Lo vedremo, io penso che l’Anno prossimo sarà al Psg e lo sarà ancora per molto tempo”. Lo ha detto Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg a Sky dopo il passaggio in semifinale di Champions ai danni del Bayern Monaco parlando del futuro del brasiliano Neymar. “E’ stata una notte fantastica per noi e una partita bellissima per i media. Avremmo potuto fare 3-4 gol, abbiamo avuto altre opportunità per segnare, ma la cosa più importante è che ci siamo qualificati per le semifinali. Siamo molto contenti, è una serata magnifica per il Psg. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono molto fiero dei giocatori”, ha aggiunto il presidente dei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parigi, 13 apr. (Adnkronos) – “Il futuro diè al Psg? Lo vedremo, io penso che l’al Psg e loancora per”. Lo ha detto Nasser Al-, presidente del Psg a Sky dopo il passaggio in semifinale di Champions ai danni del Bayern Monaco parlando del futuro del brasiliano. “E’ stata una notte fantastica per noi e una partita bellissima per i media. Avremmo potuto fare 3-4 gol, abbiamo avuto altre opportunità per segnare, ma la cosa più importante è che ci siamo qualificati per le semifinali. Siamocontenti, è una serata magnifica per il Psg. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sonofiero dei giocatori”, ha aggiunto il presidente dei ...

