Amici 2021, un ex concorrente su Martina “Aiutatela e supportatela” (Di martedì 13 aprile 2021) Anche Valentin, ex concorrente del talent Amici, ha parlato del ballerina di latino Martina. Ecco quello che ha condiviso con un lungo post sui social. Valentin ha difeso la ballerina di latino di Lorella Cuccarini, MartinaNon c’è pace per la ballerina del team di Lorella Cuccarini e Arisa. Martina è spesso oggetto delle critiche da parte dell’insegnate di danza classica, Alessandra Celentano. Alla maestra proprio non piace, non la trova versatile e più di una volta le ha detto che non era brava neanche nel suo genere. A scontrarsi con l’insegnate anche il giudice di questa edizione, Stefano De Martino, che ha detto che è giusto che lei dica la sua opinione, ma forse sarebbe meglio utilizzare un linguaggio diverso. LEGGI ANCHE—>TOMMASO ZORZI ACCUASTO DI AVER COPIATO “IL PUNTO Z”? ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Anche Valentin, exdel talent, ha parlato del ballerina di latino. Ecco quello che ha condiviso con un lungo post sui social. Valentin ha difeso la ballerina di latino di Lorella Cuccarini,Non c’è pace per la ballerina del team di Lorella Cuccarini e Arisa.è spesso oggetto delle critiche da parte dell’insegnate di danza classica, Alessandra Celentano. Alla maestra proprio non piace, non la trova versatile e più di una volta le ha detto che non era brava neanche nel suo genere. A scontrarsi con l’insegnate anche il giudice di questa edizione, Stefano De Martino, che ha detto che è giusto che lei dica la sua opinione, ma forse sarebbe meglio utilizzare un linguaggio diverso. LEGGI ANCHE—>TOMMASO ZORZI ACCUASTO DI AVER COPIATO “IL PUNTO Z”? ...

Advertising

LegaSalvini : MASSIMO GILETTI, LE CARTE DELLO SCANDALO, TREMANO REGIONE LAZIO E ZINGARETTI - LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - ALDOHANS6 : RT @Giacomo64994515: Quindi 11 aprile 2021, Milano zona rosssa, Ibrahimovic + 5 amici + 10 persone dello staff pranza in un ristorante trat… - TalkcityW : TALKCITY | ROMA | CI VEDIAMO DA ME di lunedì 12 aprile 2021 Appuntamento settimanale con Francesca Nunzi ed i suoi… -