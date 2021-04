Vieri attacca De Laurentiis | «Fa solo disastri | è il problema del Napoli»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Bobonon usa mezzi termini eAurelio De: ecco le dichiarazioni sul presidente deldell’exnte Christian, in diretta su Twitch alla Bobo TV, ha parlato dele di Aurelio De. Le sue parole. «Defadeiincredibili. Manda via Gattuso che è a 4 punti dal Milan. Ildelper me è il presidente. Quando è rientrato Mertens ha fatto subito la differenza, è una buonissima squadra con giocatori veri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

gente come Meazza , Amadei , Nyers , Boninsegna , Icardi e. È il Lukaku più forte di sempre. Cheil record personale di ieri in un campionato - 25 , con l' Everton - e che punta pure ...Lo fa alla Bobo - tv di, su twitch, equasi tutto e tutti:Bobo Vieri non usa mezzi termini e attacca Aurelio De Laurentiis: ecco le dichiarazioni sul presidente del Napoli dell’ex attaccante Christian Vieri, in diretta su Twitch alla Bobo TV, ha parlato del ...L'Inter vola in campionato ma sembra non convincere tutti. Antonio Cassano continua ad attaccare la squadra guidata da Antonio Conte.