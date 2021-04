Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 20:10 (Di lunedì 12 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Maggio sarà il mese delle riaperture nuova assicurata da Ancona alla ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini ad aprile ha spiegato abbiamo utilizzato il poco di agibilità guadagnata con tanta fatica e tanti sacrifici da parte degli italiani le prendo le scuole e facendo ripartire i concorsi dalle 20 ci sarà un punto in consiglio dei ministri per valutare la possibilità sulla base dei contatti e dell’andamento del piano di qualche segnale di apertura ad aprile il conclude la ministra Gelmini ma Maggio sarà il mese della ripartenza e sono oltre 4,2 milioni di vaccini che verranno consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle regioni 3 milioni di Spider circa mezzo milione di astrazeneca 400.000 di moderna e più di 180 mila di Johnson & ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Maggio sarà il mese delle riaperture nuova assicurata da Ancona alla ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini ad aprile ha spiegato abbiamo utilizzato il poco di agibilità guadagnata con tanta fatica e tanti sacrifici da parte degli italiani le prendo le scuole e facendo ripartire i concorsi dalle 20 ci sarà un punto in consiglio dei ministri per valutare la possibilità sulla base dei contatti e dell’andamento del piano di qualche segnale di apertura ad aprile il conclude la ministra Gelmini ma Maggio sarà il mese della ripartenza e sono oltre 4,2 milioni di vaccini che verranno consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle regioni 3 milioni di Spider circa mezzo milione di astrazeneca 400.000 di moderna e più di 180 mila di Johnson & ...

