Speranza dice che tutti gli over 60 saranno vaccinati entro giugno (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa estate sarà diversa, «migliore». E «Ci potremo consentire molte più libertà», a patto di mantenere alcune precauzioni, come le mascherine. Lo dice a Repubblica il ministro della Salute Roberto Speranza, ma senza scommettere sulle aperture anticipate di aprile né sul fatto che a maggio si tornerà alle zone gialle. E sui vaccini indica due novità. La prima è il richiamo di Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più a 21 e 28. La seconda è la possibilità per gli over 60 di presentarsi davanti agli hub vaccinali per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione, con le dosi eccedenti della giornata. Quanto ai numeri troppo bassi delle somministrazioni italiane rispetto agli altri Paesi europei, dice: «Il confronto con l'Inghilterra non ha senso. Sono partiti molto prima e hanno più dosi. Con gli altri tre Paesi, ...

