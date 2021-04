Roma | l’equitazione entra all’università

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Datti all’equitazione”. Chi non ha mai fatto questa battuta ad un amico per prenderlo in giro di fronte alla sua incapacità a sciare o a giocare a pallone? D’ora in poi non sarà più uno scherzo perché grazie alla convenzione tra la fondazione Caprilli, la Fise federazione italiana sport equestri e l’Università di Roma Foro Italico del Coni, l’equitazione diventa un corso di laurea. Gli studenti sperimenteranno sul campo gli insegnamenti dei docenti e avranno modo di frequentare un corso per istruttori federali durante il triennio universitario. Lo studio e l’attività sportiva agonistica insieme ad una preparazione seria potranno aprire le porte sia al mondo del lavoro che ad obiettivi agonistici di ogni livello.