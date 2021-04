Pregliasco | «Olimpico pieno al 25%? Sarebbe un bel rischio anche con i tamponi»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Fabrizioha parlato a Rai Radio 1 delle porte aperte all’per Euro 2020: le parole del virologo Fabrizioha parlato a Rai Radio 1 delle porte aperte all’per Euro 2020. Le parole del virologo. «Unaldella sua capienzaun bel. Non potremmo essere del tutto tranquillise tutti gli spettatori facessero il tampone, che comunque potrebbe essere importante per lo screening». Da capire quindi se il Governo e il Comitato tecnico-scientifico accetteranno le condizioni dell’Uefa. L’ultimatum lanciato dal massimo organo europeo del calcio scade il 19 aprile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Che poi ha aggiunto: 'All'esordio degli Europei all'con il tampone? È una situazione che ... Nel pomeriggio, tuttavia, il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizioha ...Se il Governo apprezzerà lo sforzo, l'potrebbe riempirsi (più o meno) per il 30% della ... 'Credo si possa pensare a una piccola e simbolica percentuale ha detto ieri Fabrizio, ...Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, frena sulla possibilità di avere migliaia di persone allo Stadio Olimpico di Roma in occasione di Italia-Turchia, partita ...Fabrizio Pregliasco ha parlato a Rai Radio 1 delle porte aperte all’Olimpico per Euro 2020: le parole del virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato a Rai Radio 1 delle porte aperte all’Olimpico per Euro ...