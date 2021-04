Pangos stellare e lo Zenit fa la storia | travolto il Panathinaikos 112 - 83

(Di lunedì 12 aprile 2021) Successo per loSan Pietroburgo sulnel recupero della sesta giornata. La vittoria porta la squadra Pascual ai play - off di Eurolega a discapito del Valencia. Guarda gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pangos stellare

Sportando

Successo per lo Zenit San Pietroburgo sul Panathinaikos nel recupero della sesta giornata. La vittoria porta la squadra Pascual ai play - off di Eurolega a discapito del Valencia. Guarda gli ...Zenit : Rivers 12,14, Fridzon, Hollins, Thomas 11, Baron 7, Pushkov ne, Trushkin, Zubkov 5, ...45-23:00 Eurolega James, il CSKA batte il Khimki! Ok Bayern e Zalgiris 11/12/2020 A 21:31 ...