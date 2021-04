Nintendo | nel futuro nuove IP E forse c’è anche una collaborazione con MicrosoftHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo un anno pigro, il 2021 targatopromette di essere ricco di novità e sorprese. Il tema più caldo di questi mesi è sicuramente l’arrivo di una Switch Pro, ormai vicino: una testata autorevole come Bloomberg si è sbilanciata in maniera netta, e arrivano confermedall’ultimo firmware della console. Ma c’è dell’altro, e a dichiararlo è direttamente il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa. In un’intervista concessa a Nikkei, Furukawa si è infatti soffermato sui piani per ilimmediato, e ha calcato la mano su un aspetto in particolare: l’arrivo diIP, che a quanto pare sarà un focus importante già a partire da quest’anno. La forza del colosso di Kyoto è sempre stata in un sapiente misto di tradizione e innovazione: i suoi franchise storici di maggior successo, Super Mario su tutti, ...

Disco Elysium - The Final Cut è uscito per PC, PS5, PS4 e Stadia e debutterà su Switch, Xbox ... Hitchhiker, l'originale walking simulator di Mad About Pandas, ha una data di uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed è imminente.. Hitchhiker, l'originale walking simulator sviluppato da ... Julien Galloudec di Ubisoft Quebec esprime tutta la sua soddisfazione per il porting di Immortals Fenyx Rising su Nintendo Switch ...