Nella cubo-scarpiera di Fedez, sneakers da più di 20mila euro (Di lunedì 12 aprile 2021) Si è tanto parlato della cabina armadio di Chiara Ferragni “grande come un monolocale”. Non tutti però sanno che anche Fedez, nel lussuoso attico a City Life, ha uno spazio di tutto rispetto dedicato al proprio guardaroba. Non si tratta della “tana del boomer”, la camera adibita a suo rifugio privato in cui custodisce ed espone molti dei suoi giochi preferiti. Stiamo parlando proprio della stanza dell’abbigliamento. Le capienti armadiature corrono lungo i lati dell’ampia camera, ospitando i capi del cantante, mentre al centro uno scenografico cubo accoglie le scarpe che Fedez ama collezionare. Chiusi all’interno di teche trasparenti, i modelli più esclusivi sono esposti come opere d’arte e protetti dalla polvere. Ci sono le esclusive Nike SB Dunk High Iron Maiden il cui valore si aggira, tra i collezionisti, intorno ai ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Si è tanto parlato della cabina armadio di Chiara Ferragni “grande come un monolocale”. Non tutti però sanno che anche, nel lussuoso attico a City Life, ha uno spazio di tutto rispetto dedicato al proprio guardaroba. Non si tratta della “tana del boomer”, la camera adibita a suo rifugio privato in cui custodisce ed espone molti dei suoi giochi preferiti. Stiamo parlando proprio della stanza dell’abbigliamento. Le capienti armadiature corrono lungo i lati dell’ampia camera, ospitando i capi del cantante, mentre al centro uno scenograficoaccoglie le scarpe cheama collezionare. Chiusi all’interno di teche trasparenti, i modelli più esclusivi sono esposti come opere d’arte e protetti dalla polvere. Ci sono le esclusive Nike SB Dunk High Iron Maiden il cui valore si aggira, tra i collezionisti, intorno ai ...

Advertising

ReErthu : @EASPORTSFIFA @EANBA così cominciai a pensare tra me stesso ma se il numero uguale al pari del numero totale Allora… - XiaoZhanLoveBo1 : 'Io nella vita volevo solo essere una persona moderatamente normale, non un cubo di rubik.' Perla di @_ManaChan ?… - ReErthu : La spiegazione scientifica esiste ed è anche ben precisa nella storia dell'umanità si chiama quadratura della sfera… - st6rman : HO TREMATO significa che alla fine geto c'è ancora nella sua anima ??? però perché gojo nel cubo DAI - federescinitii : RT @Tauro_AS: #YahooAnswers chiude tra due settimane e io non saprò mai se quel ragazzo che diceva di aver ingoiato un cubo di ghiaccio e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella cubo Biosphere Microgravity Se molti anni dopo i cambiamenti avvenuti nella musica hanno portato a situazioni per cui è ... In qualunque modo si possa rigirare questo confusionario cubo di Rubik, 'Microgravity' è lì a inaugurare ...

7 ricette nate per sbaglio e diventate di successo ... un bambino di 11 anni che una sera nel 1905 lascio nella veranda di casa un bicchiere con dentro ...il liquido si ghiaccio e la mattina con un po' di fatica il bambino riusci a far uscire il "cubo di ...

Nella cubo-scarpiera di Fedez, sneakers da 20mila euro - Look da Vip Lookdavip Nella cubo-scarpiera di Fedez, sneakers da più di 20mila euro Il cubo magico accoglie una sorprendente collezione di sneakers anche al suo interno. Fedez ha aperto la scarpiera mostrando i costosissimi modelli di Nike ...

Covid, entro aprile a Leini si vaccina al Cubo Il nuovo centro vaccinale anti covid a Leini troverà collocazione al Cubo, presso cioè il Centro Servizi della Cittadella dello Sport, e dovrebbe essere attivo già dopo la metà di aprile. A comunicarl ...

Se molti anni dopo i cambiamenti avvenutimusica hanno portato a situazioni per cui è ... In qualunque modo si possa rigirare questo confusionariodi Rubik, 'Microgravity' è lì a inaugurare ...... un bambino di 11 anni che una sera nel 1905 lascioveranda di casa un bicchiere con dentro ...il liquido si ghiaccio e la mattina con un po' di fatica il bambino riusci a far uscire il "di ...Il cubo magico accoglie una sorprendente collezione di sneakers anche al suo interno. Fedez ha aperto la scarpiera mostrando i costosissimi modelli di Nike ...Il nuovo centro vaccinale anti covid a Leini troverà collocazione al Cubo, presso cioè il Centro Servizi della Cittadella dello Sport, e dovrebbe essere attivo già dopo la metà di aprile. A comunicarl ...