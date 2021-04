Muller | «Possiamo ribaltare il risultato Su Mbappé e Neymar…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Thomasha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Flick alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain: le sue parole Thomasha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Flick alla viglia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le sue parole. COSA DOVRÀ SUCCEDERE DOMANI – «Se potessimo scegliere, desidereremmo che la partita si svolga esattamente in questo modo, con 31 tiri in porta, e che poi aumenti la freddezza. Questo dovrà succedere. Saremmo felici se avessimo di nuovo tante occasioni da rete. Dobbiamo prendere decisioni migliori in situazioni precise. Abbiamo analizzato alcune cose e spero chemigliorarle». PIEDE SULL’ACCELERATORE – «Non avremo cinque attaccanti, vedremo cosa succede nelle retrovie. Entreremo in partita normalmente. È importante ...