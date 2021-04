LIVE Fabbiano-Hurkacz | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | sfida al recente vincitore di Miami che sconfisse Sinner

(Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match tra Thomase Hubertvalida per il primo turno del torneo singolare dell’ATPdi2021. Primadi sempre tra il tennista azzurro e il polacco: chi vince sfiderà al secondo turno uno fra il britannico Daniel Evans e il serbo Dušan Lajovi?. I colori italiani quindi, dopo la finale persa ada Jannik, ritrovano sulla loro strada il polacco, questa volta però su un’altra superficie e con un altro avversario. Quel Thomas, numero 172 del ranking ATP, che per arrivare nel tabellone ...

Uno spettacoloper pochi intimi, ma i tanti che hanno visto la partita in tv su Supertennis e ... il siciliano, numero 93 del mondo, supera il pugliese Thomas, numero 172, con il ...Uno spettacoloper pochi intimi, ma i tanti che hanno visto la partita in tv su Supertennis e ... A seguire sul centrale di Monte Urpinu il derby Cecchinato -. L'altro azzurro in campo è ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Prima sfida di ...ATP Montecarlo, prende il via in maniera definitiva il programma relativo al primo turno: le notizie e i pronostici sulle sfide di lunedì.