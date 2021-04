Lingard fa sognare le big | tre club sull’inglese C’è anche l’Inter

(Di lunedì 12 aprile 2021)fale big d’Europa: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter sull’attaccante del Mster United, in prestito al West Ham L’ottimo rendimento di Jessecon la maglia del West Ham ha attirato l’attenzione di numerosi topeuropei. L’attaccante inglese farà ritorno al Mster United al termine della stagione, ma nel suo futuro potrebbe non esserci la Premier League. Sulle tracce dici sono Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter. Al momento, i Red Devils non hanno fissato il prezzo del suo cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SamueleMaccagno : Come la scorsa stagione, il Leicester rischia di complicare notevolmente il sogno Champions: sconfitta pesante sul…

