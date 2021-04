La Fuggitiva | trama | cast e dove vederlo in tv e streaming

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 aprile 2021) Questa sera su Rai1 il secondo appuntamento con la nuova fiction “La”, che vede nel ruolo della protagonista Arianna, l’attrice Vittoria Puccini. La, dalla regia di Carlo Carlei, torna in prima serata su Rai1, dopo il successo del primo appuntamento la scorsa settimana. La protagonista, Arianna, ingiustamente accusata dell’omicidio del marito Fabrizio si dà alla fuga. Un personaggio forte e studiato, che ricorda le eroine dei fumetti quello della, interpretata da Vittoria Puccini, che quasi diventa una guerriera tra combattimenti e cambi di look per far perdere le sue tracce. Lade “La” episodio 1 e 2 Il primo episodio inizia con la storia di Arianna, rimasta orfana dopo una rapina in casa e salvata dal giardiniere, trascorre ...