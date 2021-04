Isola dei famosi, i dubbi di Angela Melillo: “È uno stratega?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Brando Giorgi ribadisce il concetto: non vuole più avere a che fare con il resto dei naufraghi dell’Isola dei famosi, come annunciato la scorsa settimana. Ma sarà una necessita reale o è una questione di strategia? I dubbi di Angela Melillo, naufraga del reality di Ilary Blasi… Sull’Isola dei famosi la guerra di Brando Giorgi con il resto del gruppo è sempre più accesa. L’attore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Brando Giorgi ribadisce il concetto: non vuole più avere a che fare con il resto dei naufraghi dell’dei, come annunciato la scorsa settimana. Ma sarà una necessita reale o è una questione di strategia? Idi, naufraga del reality di Ilary Blasi… Sull’deila guerra di Brando Giorgi con il resto del gruppo è sempre più accesa. L’attore Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - armnu17 : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… - SToscano1986 : RT @Locke__: 33% done with L'isola dei cacciatori di uccelli, by Peter May -