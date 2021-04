Incidente a Natanz: l’Iran incolpa Israele e giura vendetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno dell’inaugurazione del centro di assemblaggio di centrifughe di nuova generazione, l’impianto nucleare di Natanz, Iran, ha subito un cyberattacco. Secondo il capo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniano si è trattato di un attacco terroristico orchestrato da Israele. Il ministro degli Esteri iraniano, Javard Zarif, ha giurato vendetta contro Israele per l’Incidente di Natanz. Questo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno dell’inaugurazione del centro di assemblaggio di centrifughe di nuova generazione, l’impianto nucleare di, Iran, ha subito un cyberattacco. Secondo il capo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniano si è trattato di un attacco terroristico orchestrato da. Il ministro degli Esteri iraniano, Javard Zarif, hatocontroper l’di. Questo

Billa42_ : Incidente a Natanz: l’Iran incolpa Israele e giura vendetta - josemanuellobo8 : RT @ofcs_report: Un portavoce del programma nucleare iraniano ha affermato che un 'incidente' ha colpito la rete di distribuzione elettrica… - josemanuellobo8 : RT @ofcs_report: A #Natanz in #Iran l'ennesimo incidente all'impianto #nucleare #Teheran indaga ma secondo alcune ipotesi potrebbe essere c… - Sahel_Intel : RT @ofcs_report: A #Natanz in #Iran l'ennesimo incidente all'impianto #nucleare #Teheran indaga ma secondo alcune ipotesi potrebbe essere c… - VirgilioVazzari : Teheran: 'Black out a Natanz, terrorismo nucleare'. Per l'Iran dietro l'incidente al sito atomico ci sarebbe un pia… -